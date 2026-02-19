رسامني يتابع أعمال التطوير في مطار بيروت

وزير الاشغال العامة والنقل فايز رسامني جال في مطار رفيق الحريري الدولي وأعضاء اللجنة النيابية للاشغال العامة حيث اجتمع مع الهيئة الناظمة للطيران المدني واطلع على الاعمال والورش القائمة في المطار.