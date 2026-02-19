دريان: الاعتداء على المسلم لاختلاف دينه ممنوع وحرام والاعتداء على المسيحي أيضًا ممنوع وحرام والله خلق الناس جميعًا من نفس واحدة وهو وحده يتولّى حسابهم يوم الدين

آخر الأخبار مشاهدات عالية شارك