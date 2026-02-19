الرئيس بري اصطحب الرئيس الحريري من افطار دار الفتوى في سيارته وتوجّها إلى عين التينة

دريان: الاعتداء على المسلم لاختلاف دينه ممنوع وحرام والاعتداء على المسيحي أيضًا ممنوع وحرام والله خلق الناس جميعًا من نفس واحدة وهو وحده يتولّى حسابهم يوم الدين

السابق