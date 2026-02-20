الأخبار
نواف سلام: مطالب العسكريين والقطاع العام مطالب محقة ومستحقة والجميع معني بالموضوع وحتى لا نقع بمشكلة شبيهة بمشكلة سلسلة الرتب والرواتب كان من واجبنا تأمين مصادر لتأمين هذه الزيادات

2026-02-20 | 11:36
نواف سلام: مطالب العسكريين والقطاع العام مطالب محقة ومستحقة والجميع معني بالموضوع وحتى لا نقع بمشكلة شبيهة بمشكلة سلسلة الرتب والرواتب كان من واجبنا تأمين مصادر لتأمين هذه الزيادات
0min
نواف سلام: مطالب العسكريين والقطاع العام مطالب محقة ومستحقة والجميع معني بالموضوع وحتى لا نقع بمشكلة شبيهة بمشكلة سلسلة الرتب والرواتب كان من واجبنا تأمين مصادر لتأمين هذه الزيادات

 
 
سلام:

مطالب

العسكريين

والقطاع

العام

مطالب

ومستحقة

والجميع

بالموضوع

بمشكلة

شبيهة

بمشكلة

سلسلة

الرتب

والرواتب

واجبنا

تأمين

مصادر

لتأمين

الزيادات

14:20

LBCI
14:10

LBCI
14:02

LBCI
13:57

14:20

LBCI
14:10

LBCI
14:02

LBCI
13:38

2026-01-18

LBCI
2025-10-10

LBCI
2025-09-26

LBCI
2025-12-31

13:45

LBCI
13:43

LBCI
13:26

LBCI
13:24

LBCI
13:13

LBCI
13:11

LBCI
12:47

LBCI
12:13

LBCI
11:18

LBCI
02:30

LBCI
15:48

LBCI
01:15

LBCI
15:16

LBCI
05:12

LBCI
08:28

LBCI
05:13

LBCI
23:47

Learn More