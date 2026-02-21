ألفا: الداتا في الجنوب عادت إلى طبيعتها

ترامب في منشور على تروث سوشال: رفع الرسوم الجمركية العالمية من 10% إلى 15%

رويترز عن مسؤول رفيع في البيت الأبيض: لا يوجد حتى الآن دعم موحد داخل الإدارة للمضي قدما في شن هجوم على إيران