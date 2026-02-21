الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
18
o
البقاع
12
o
الجنوب
17
o
الشمال
15
o
جبل لبنان
15
o
كسروان
18
o
متن
18
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
نشرة الأخبار المسائية
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
18
o
البقاع
12
o
الجنوب
17
o
الشمال
15
o
جبل لبنان
15
o
كسروان
18
o
متن
18
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
ترامب في منشور على تروث سوشال: رفع الرسوم الجمركية العالمية من 10% إلى 15%
آخر الأخبار
2026-02-21 | 11:09
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
ترامب في منشور على تروث سوشال: رفع الرسوم الجمركية العالمية من 10% إلى 15%
*
حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
آخر الأخبار
منشور
سوشال:
الرسوم
الجمركية
العالمية
التالي
وزارة الخارجية الفرنسية أكدت أنها أخذت علماً بقرار المحكمة العليا وأنها على تواصل مع المفوضية والدول الأعضاء لتحليل القرار وتقييم تداعياته والنتائج ستحدد ضرورة اعتماد مقاربة أوروبية موحد
ألفا: الداتا في الجنوب عادت إلى طبيعتها
السابق
آخر الأخبار
d-none hideMe
0
أمن وقضاء
13:01
توقيف سيدة متهمة بسرقة مجوهرات في مناطق عدة
أمن وقضاء
13:01
توقيف سيدة متهمة بسرقة مجوهرات في مناطق عدة
0
مقدمة نشرة الاخبار
12:46
مقدّمة النشرة المسائيّة 21-02-2026
مقدمة نشرة الاخبار
12:46
مقدّمة النشرة المسائيّة 21-02-2026
0
أخبار لبنان
12:37
قتيل وجريح بإشكال في بلدة الفاعور
أخبار لبنان
12:37
قتيل وجريح بإشكال في بلدة الفاعور
0
آخر الأخبار
12:01
وزارة الخارجية الفرنسية أكدت أنها أخذت علماً بقرار المحكمة العليا وأنها على تواصل مع المفوضية والدول الأعضاء لتحليل القرار وتقييم تداعياته والنتائج ستحدد ضرورة اعتماد مقاربة أوروبية موحد
آخر الأخبار
12:01
وزارة الخارجية الفرنسية أكدت أنها أخذت علماً بقرار المحكمة العليا وأنها على تواصل مع المفوضية والدول الأعضاء لتحليل القرار وتقييم تداعياته والنتائج ستحدد ضرورة اعتماد مقاربة أوروبية موحد
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
12:01
وزارة الخارجية الفرنسية أكدت أنها أخذت علماً بقرار المحكمة العليا وأنها على تواصل مع المفوضية والدول الأعضاء لتحليل القرار وتقييم تداعياته والنتائج ستحدد ضرورة اعتماد مقاربة أوروبية موحد
آخر الأخبار
12:01
وزارة الخارجية الفرنسية أكدت أنها أخذت علماً بقرار المحكمة العليا وأنها على تواصل مع المفوضية والدول الأعضاء لتحليل القرار وتقييم تداعياته والنتائج ستحدد ضرورة اعتماد مقاربة أوروبية موحد
0
آخر الأخبار
10:21
ألفا: الداتا في الجنوب عادت إلى طبيعتها
آخر الأخبار
10:21
ألفا: الداتا في الجنوب عادت إلى طبيعتها
0
آخر الأخبار
10:14
رويترز عن مسؤول رفيع في البيت الأبيض: لا يوجد حتى الآن دعم موحد داخل الإدارة للمضي قدما في شن هجوم على إيران
آخر الأخبار
10:14
رويترز عن مسؤول رفيع في البيت الأبيض: لا يوجد حتى الآن دعم موحد داخل الإدارة للمضي قدما في شن هجوم على إيران
0
آخر الأخبار
09:21
الرئيس الإيراني: لن ننحني أمام الضغوط الجائرة للقوى العالمية والمشكلات الداخلية المتراكمة
آخر الأخبار
09:21
الرئيس الإيراني: لن ننحني أمام الضغوط الجائرة للقوى العالمية والمشكلات الداخلية المتراكمة
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
2026-02-03
وسائل إعلام إيرانية: اندلاع حريق ضخم في مركز تجاري بالعاصمة طهران
آخر الأخبار
2026-02-03
وسائل إعلام إيرانية: اندلاع حريق ضخم في مركز تجاري بالعاصمة طهران
0
آخر الأخبار
2026-02-06
الجيش: سنقوم بتفجير ذخائر غير منفجرة في بلدتَي مارون الراس - بنت جبيل ويارين - صور ما بين الساعة 9.45 والساعة 12.00
آخر الأخبار
2026-02-06
الجيش: سنقوم بتفجير ذخائر غير منفجرة في بلدتَي مارون الراس - بنت جبيل ويارين - صور ما بين الساعة 9.45 والساعة 12.00
0
آخر الأخبار
10:21
ألفا: الداتا في الجنوب عادت إلى طبيعتها
آخر الأخبار
10:21
ألفا: الداتا في الجنوب عادت إلى طبيعتها
0
آخر الأخبار
2025-11-21
المديرة التنفيذية لجمعية "LADE" ديانا البابا للـLBCI: حصل تخوّف لدى اللبنانيين المغتربين في مسألة التسجيل للانتخابات بسبب الضبابية لذا من الطبيعي أن نرى أرقامًا متدنيّة وقد بدأت حركة الأحزاب بالظهور مما ساهم في ارتفاع الأرقام في الأسبوع الأخير
آخر الأخبار
2025-11-21
المديرة التنفيذية لجمعية "LADE" ديانا البابا للـLBCI: حصل تخوّف لدى اللبنانيين المغتربين في مسألة التسجيل للانتخابات بسبب الضبابية لذا من الطبيعي أن نرى أرقامًا متدنيّة وقد بدأت حركة الأحزاب بالظهور مما ساهم في ارتفاع الأرقام في الأسبوع الأخير
بالفيديو
d-none hideMe
0
مقدمة نشرة الاخبار
12:46
مقدّمة النشرة المسائيّة 21-02-2026
مقدمة نشرة الاخبار
12:46
مقدّمة النشرة المسائيّة 21-02-2026
0
تقارير نشرة الاخبار
07:36
تصعيدٌ إسرائيلي تجاه لبنان... سقوط عدد من الشهداء في البقاع
تقارير نشرة الاخبار
07:36
تصعيدٌ إسرائيلي تجاه لبنان... سقوط عدد من الشهداء في البقاع
0
أخبار لبنان
06:40
حسن عز الدين: حضور حزب الله السياسي هو الأقوى على المستوى الشعبي
أخبار لبنان
06:40
حسن عز الدين: حضور حزب الله السياسي هو الأقوى على المستوى الشعبي
0
أخبار لبنان
06:34
جعجع: الانتخابات النيابية "حاصلة لا محالة"
أخبار لبنان
06:34
جعجع: الانتخابات النيابية "حاصلة لا محالة"
0
أخبار دولية
04:19
ماكرون يشيد بقرار المحكمة العليا الأميركية بشأن الرسوم الجمركية
أخبار دولية
04:19
ماكرون يشيد بقرار المحكمة العليا الأميركية بشأن الرسوم الجمركية
0
أخبار دولية
00:47
ترامب يوقّع أمرا تنفيذيا بفرض تعرفات جمركية دولية بنسبة 10%
أخبار دولية
00:47
ترامب يوقّع أمرا تنفيذيا بفرض تعرفات جمركية دولية بنسبة 10%
0
تقارير نشرة الاخبار
13:45
فرنسيس وأسيزي: كلمتان لا تفترقان!
تقارير نشرة الاخبار
13:45
فرنسيس وأسيزي: كلمتان لا تفترقان!
0
تقارير نشرة الاخبار
13:43
عندما نقول الذكاء الاصطناعي... ما أول شيء يخطر في بالكم؟
تقارير نشرة الاخبار
13:43
عندما نقول الذكاء الاصطناعي... ما أول شيء يخطر في بالكم؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:26
مساهمات مليارية من مجلس السلام العالمي لغزة.. وجهة صرفها غير معروفة
تقارير نشرة الاخبار
13:26
مساهمات مليارية من مجلس السلام العالمي لغزة.. وجهة صرفها غير معروفة
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
حال الطقس
02:08
استقرار جوي لساعات قبل عودة الأمطار وانخفاض الحرارة
حال الطقس
02:08
استقرار جوي لساعات قبل عودة الأمطار وانخفاض الحرارة
2
أخبار دولية
05:29
حاملة الطائرات "جيرالد فورد" تدخل البحر الأبيض المتوسط... إليكم العتاد العسكري الأميركي في الشرق الأوسط
أخبار دولية
05:29
حاملة الطائرات "جيرالد فورد" تدخل البحر الأبيض المتوسط... إليكم العتاد العسكري الأميركي في الشرق الأوسط
3
خبر عاجل
02:23
أدرعي: القضاء على عناصر في الوحدة الصاروخية في حزب الله
خبر عاجل
02:23
أدرعي: القضاء على عناصر في الوحدة الصاروخية في حزب الله
4
أخبار لبنان
01:59
هزة أرضية فجراً في وادي الدلم - زحلة
أخبار لبنان
01:59
هزة أرضية فجراً في وادي الدلم - زحلة
5
أمن وقضاء
05:05
متورّط بتنفيذ سرقة منازل ومحال تجارية في مناطق جبل لبنان والاعتداء على قاصر... وهذا ما حلّ به
أمن وقضاء
05:05
متورّط بتنفيذ سرقة منازل ومحال تجارية في مناطق جبل لبنان والاعتداء على قاصر... وهذا ما حلّ به
6
خبر عاجل
00:58
مركز عمليات طوارئ الصحة العامة: الغارات الإسرائيلية على أكثر من بلدة في البقاع أدت إلى استشهاد 10 مواطنين وإصابة 24 بجروح ومن بين الجرحى 3 أطفال
خبر عاجل
00:58
مركز عمليات طوارئ الصحة العامة: الغارات الإسرائيلية على أكثر من بلدة في البقاع أدت إلى استشهاد 10 مواطنين وإصابة 24 بجروح ومن بين الجرحى 3 أطفال
7
خبر عاجل
13:50
6 غارات 3 منها على منطقة الشعرة و3 على بدنايل وتمنين وطريق رياق – بعلبك
خبر عاجل
13:50
6 غارات 3 منها على منطقة الشعرة و3 على بدنايل وتمنين وطريق رياق – بعلبك
8
أخبار لبنان
07:42
تطويب الكاهن اللبناني الأب بشارة بو مراد
أخبار لبنان
07:42
تطويب الكاهن اللبناني الأب بشارة بو مراد
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More