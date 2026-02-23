عضو الهيئة التنفيذية في حزب القوات اللبنانية جوزيف جبيلي للـLBCI: طرح على جعجع تأجيل الانتخابات لكنه كان صارما وشدد على ضرورة أن تجري في موعدها

