التلفزيون الإيراني: القوات البرية في الحرس الثوري تدربت على الدفاع عن السواحل الجنوبية

رويترز عن مسؤولين لبنانيين كبيرين: إسرائيل أرسلت رسالة غير مباشرة للبنان مفادها أنها ستضرب البلاد بقوة وتستهدف البنية التحتية المدنية إذا شارك حزب الله في أي حرب أميركية - إيرانية