المركزية: الجيش الإسرائيلي يُطلق النار في محيط أحد رعاة الماشية في المنطقة الواقعة بين سردا والوزاني
آخر الأخبار
2026-02-24 | 05:49
المركزية: الجيش الإسرائيلي يُطلق النار في محيط أحد رعاة الماشية في المنطقة الواقعة بين سردا والوزاني
آخر الأخبار
التلفزيون الإيراني: القوات البرية في الحرس الثوري تدربت على الدفاع عن السواحل الجنوبية
تُركت داخل المنزل لمدة أسبوعين... جثة تثير قلقاً كبيراً في أستراليا وتحقيقات مكثفة لفك اللغز!
أخبار لبنان
12:15
إيران تؤكّد على روابطها الثقافية مع لبنان وتعتبر النظام الصهيوني التحدّي الرئيسي للمنطقة
اقتصاد
12:08
وزارة الاقتصاد: محاضر ضبط بحق 5 مؤسسات كبرى لرفعها الأسعار
آخر الأخبار
12:05
مسؤولان أميركيان لـ "رويترز": ترامب سيعلن الليلة في خطاب "حالة الاتحاد" عن خططه بشأن إيران
أخبار لبنان
11:44
نقابة "أوجيرو" اجتمعت مع وزير الاتصالات: لن نرضى بأقل من ميثاق خطي ملزم يضمن حقوقنا ومكتسباتنا
آخر الأخبار
12:05
مسؤولان أميركيان لـ "رويترز": ترامب سيعلن الليلة في خطاب "حالة الاتحاد" عن خططه بشأن إيران
أخبار لبنان
11:39
رجي في مجلس حقوق الإنسان: نهج إصلاحي لتعزيز دولة القانون وحصر السلاح بيد الشرعية
آخر الأخبار
11:37
الجمعية العامة للأمم المتحدة: اعتماد قرار صاغته كييف يدعو لوقف كامل وغير مشروط للنار بين روسيا وأوكرانيا
آخر الأخبار
11:37
الرئيس الإيراني: هجمات إسرائيل وسياساتها هي التحدي الرئيسي والعامل الأساسي لانعدام أمن واستقرار لبنان والمنطقة
تقارير نشرة الاخبار
2026-01-25
تحذير إسرائيلي لشركات الطيران… ما الذي تخشاه إسرائيل نهاية الأسبوع؟
خبر عاجل
2026-02-21
أدرعي: القضاء على عناصر في الوحدة الصاروخية في حزب الله
أمن وقضاء
2026-02-23
تدابير سير في محلة الحمراء-شارع بلس بمناسبة إقامة حفل يوم التأسيس في مقر السفارة السعودية
أخبار دولية
2026-02-10
أردوغان يعين وزيرين جديدين للعدل والداخلية
تقارير نشرة الاخبار
08:00
جولة وزيرة التربية على مدارس الحافة الاممية مستمرة... هذه آخر المستجدات
أخبار لبنان
06:20
سلسلة اجتماعات تعقد في القاهرة ضمن المحادثات التحضيرية لمؤتمر دعم الجيش المرتقب...
أخبار لبنان
03:13
وزيرة التربية تجول على مدارس الحافة الأمامية في الجنوب... اليكم التفاصيل
أخبار دولية
01:53
زيلينسكي: بوتين فشل بتحقيق أهدافه وسنفعل كل شيء لضمان سلام قوي ودائم
أخبار لبنان
14:03
السفير السعودي: المملكة نموذج للدولة الراسخة والحضور المؤثر إقليمياً ودولياً
تقارير نشرة الاخبار
13:53
منصات التواصل الاجتماعي ممنوعة على الاطفال الالمان تحت سن ١٤
تقارير نشرة الاخبار
13:50
النقل بين لبنان وسوريا على خط الاستثناءات
تقارير نشرة الاخبار
13:45
جدل الإنتخابات: عقيم وملهاة
تقارير نشرة الاخبار
13:42
حرب من نوع آخر يخوضها ترامب: الرسوم الجمركية
اقتصاد
02:04
ارتفاع في أسعار المحروقات...
أمن وقضاء
03:57
شعبة المعلومات تكشف هويّة مروجي مخدرات في جبل لبنان وتوقفهما بالجرم المشهود في جبيل
أخبار لبنان
13:47
باسيل زار قرداحي في جبيل: ما يربطنا به التفكير الوطني والجبيلي والفكر السياسي اللبناني
أخبار لبنان
07:04
إجتماع بين سلام وجابر ورسامني... هذا ما تم عرضه
حال الطقس
01:37
طقس متقلب لغاية الاربعاء... منخفض جوي الخميس اشد برودة
أخبار لبنان
09:44
جلسة لمجلس الوزراء قبل ظهر الخميس
اسرار
23:30
أسرار الصحف 24-2-2026
آخر الأخبار
15:44
مصدر عسكري للـ LBCI عن حادثة المسيّرة في محيط قاعدة حامات الجوية أكد أن إحدى وحدات الجيش عثرت عليها وبعد المتابعة تبيّن أنها تعود لأحد المواطنين الذي كان يصوّر مناسبة وفقد السيطرة عليها فسقطت بجوار القاعدة مع التأكيد أن وجودها لم يشكّل أي خطر أمني
