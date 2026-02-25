ياسين جابر للـLBCI: مداخيل الجمارك تحسنت بنسبة حوالى 100% في الـ2025 حتى قبل تشغيل الـScanners

الوزير ياسين جابر للـLBCI: وزير الأشغال بدأ دراسة والكشف على الأملاك البحرية بهدف إعادة تأمين العقارات المعتدى عليها وعلى هذا الأساس ستفرض غرامات وتستوفى الإيجارات

الوزير ياسين جابر للـLBCI: الكلام عن وجود 20 أو 30 ألف موظف في القطاع العام ولا سيما في قطاع التعليم غير صحيح بالكامل ووزيرة التربية تعمل على مراجعة تعيينات الأساتذة تمهيدا لبدء الإصلاح