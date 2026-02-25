الوزير ياسين جابر للـLBCI: وزير الأشغال بدأ دراسة والكشف على الأملاك البحرية بهدف إعادة تأمين العقارات المعتدى عليها وعلى هذا الأساس ستفرض غرامات وتستوفى الإيجارات

التالي

جابر للـLBCI: أقرّينا قانون "System Management Program" الذي يتيح إدارة مالية حديثة لوزارة المالية بحيث تصبح كل البيانات متاحة إلكترونيا ويتمكّن ديوان المحاسبة من التدقيق في الحسابات وكذلك التفتيش المركزي من الاطلاع على الرواتب والأجور إلكترونيا