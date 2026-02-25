الأخبار
الوزير ياسين جابر للـLBCI: وزير الأشغال بدأ دراسة والكشف على الأملاك البحرية بهدف إعادة تأمين العقارات المعتدى عليها وعلى هذا الأساس ستفرض غرامات وتستوفى الإيجارات
آخر الأخبار
2026-02-25 | 04:21
الوزير ياسين جابر للـLBCI: وزير الأشغال بدأ دراسة والكشف على الأملاك البحرية بهدف إعادة تأمين العقارات المعتدى عليها وعلى هذا الأساس ستفرض غرامات وتستوفى الإيجارات
حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
آخر الأخبار
آخر الأخبار
أخبار لبنان
06:26
رجي أجرى سلسلة لقاءات في جنيف...
أخبار لبنان
06:26
رجي أجرى سلسلة لقاءات في جنيف...
0
أخبار دولية
06:25
بابا الفاتيكان يزور موناكو وأفريقيا وإسبانيا هذا العام
أخبار دولية
06:25
بابا الفاتيكان يزور موناكو وأفريقيا وإسبانيا هذا العام
0
أخبار لبنان
06:16
الجميّل بحث مع السفير الأرمني تعزيز العلاقات الثنائية ودور الأرمن في لبنان
أخبار لبنان
06:16
الجميّل بحث مع السفير الأرمني تعزيز العلاقات الثنائية ودور الأرمن في لبنان
0
أخبار لبنان
06:15
"الريجي" كمنَت لسيارة تحمل كمية من التنباك المزوّر
أخبار لبنان
06:15
"الريجي" كمنَت لسيارة تحمل كمية من التنباك المزوّر
0
أخبار لبنان
06:16
الجميّل بحث مع السفير الأرمني تعزيز العلاقات الثنائية ودور الأرمن في لبنان
أخبار لبنان
06:16
الجميّل بحث مع السفير الأرمني تعزيز العلاقات الثنائية ودور الأرمن في لبنان
0
آخر الأخبار
06:10
بابا الفاتيكان يجري جولة أفريقية في الفترة من 13 إلى 23 نيسان تشمل الجزائر وأنجولا وغينيا الاستوائية والكاميرون
آخر الأخبار
06:10
بابا الفاتيكان يجري جولة أفريقية في الفترة من 13 إلى 23 نيسان تشمل الجزائر وأنجولا وغينيا الاستوائية والكاميرون
0
آخر الأخبار
05:28
عقد الرئيس سلام اجتماعاً في السراي الحكومي مع وزير الطاقة والمياه جو صدي لبحث التعديات على الأملاك النهرية واجراءات التدقيق الجنائي في بعض مشاريع وزارة الطاقة والمياه
آخر الأخبار
05:28
عقد الرئيس سلام اجتماعاً في السراي الحكومي مع وزير الطاقة والمياه جو صدي لبحث التعديات على الأملاك النهرية واجراءات التدقيق الجنائي في بعض مشاريع وزارة الطاقة والمياه
0
آخر الأخبار
05:12
عرض الرئيس عون مع النائب عدنان طرابلسي المستجدات السياسية ولاسيما منها الانتخابات النيابية وتسلّم منه دعوة للمشاركة في الإفطار الرمضاني الذي تقيمه جمعية "المشاريع الخيرية الإسلامية" غروب السابع من اذار المقبل في الواجهة البحرية في بيروت
آخر الأخبار
05:12
عرض الرئيس عون مع النائب عدنان طرابلسي المستجدات السياسية ولاسيما منها الانتخابات النيابية وتسلّم منه دعوة للمشاركة في الإفطار الرمضاني الذي تقيمه جمعية "المشاريع الخيرية الإسلامية" غروب السابع من اذار المقبل في الواجهة البحرية في بيروت
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
0
أمن وقضاء
2025-12-23
الجيش يوقف قاتل غسان نعسان السخني
أمن وقضاء
2025-12-23
الجيش يوقف قاتل غسان نعسان السخني
0
آخر الأخبار
2025-10-09
الرئيس الفلسطيني: نرحب بإعلان الرئيس ترامب التوصل إلى اتفاق لوقف الحرب في غزة
آخر الأخبار
2025-10-09
الرئيس الفلسطيني: نرحب بإعلان الرئيس ترامب التوصل إلى اتفاق لوقف الحرب في غزة
0
آخر الأخبار
2025-11-06
الوكالة الوطنية للإعلام: مسيّرة اسرائيلية ألقت قنبلة على شاطئ رأس الناقورة
آخر الأخبار
2025-11-06
الوكالة الوطنية للإعلام: مسيّرة اسرائيلية ألقت قنبلة على شاطئ رأس الناقورة
0
اقتصاد
2025-12-16
الطاقة: تمديد قبول طلبات الترشيح لعضوية مجلسي ادارة مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان ومؤسسة مياه البقاع
اقتصاد
2025-12-16
الطاقة: تمديد قبول طلبات الترشيح لعضوية مجلسي ادارة مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان ومؤسسة مياه البقاع
0
أمن وقضاء
02:31
الأمن العام يطلق المرحلة 15 لإعادة النازحين السوريين عبر مركز المصنع
أمن وقضاء
02:31
الأمن العام يطلق المرحلة 15 لإعادة النازحين السوريين عبر مركز المصنع
0
أخبار دولية
01:23
ترامب يطرح أسباب شن هجوم محتمل على إيران في خطاب حالة الاتحاد
أخبار دولية
01:23
ترامب يطرح أسباب شن هجوم محتمل على إيران في خطاب حالة الاتحاد
0
تقارير نشرة الاخبار
14:14
أسيزي شوارع ضيقة وقلوب واسعة!
تقارير نشرة الاخبار
14:14
أسيزي شوارع ضيقة وقلوب واسعة!
0
تقارير نشرة الاخبار
14:11
Lebanon Works Awards فرصتك لإيصال نجاح شركتك إلى العالمية
تقارير نشرة الاخبار
14:11
Lebanon Works Awards فرصتك لإيصال نجاح شركتك إلى العالمية
0
تقارير نشرة الاخبار
14:08
جامعة الروح القدس الكسليك: حماية الصحافيين في قلب النقاش
تقارير نشرة الاخبار
14:08
جامعة الروح القدس الكسليك: حماية الصحافيين في قلب النقاش
0
تقارير نشرة الاخبار
13:29
قانون الفجوة المالية... بين جمعية المصارف والحكومة
تقارير نشرة الاخبار
13:29
قانون الفجوة المالية... بين جمعية المصارف والحكومة
0
أمن وقضاء
13:26
ضرب وتعذيب وخطف وفدية 15 ألف دولار… والمخابرات تُفشل مخطط عصابة وادي خالد
أمن وقضاء
13:26
ضرب وتعذيب وخطف وفدية 15 ألف دولار… والمخابرات تُفشل مخطط عصابة وادي خالد
0
تقارير نشرة الاخبار
13:20
واشنطن وطهران أمام الجلسة الأدقّ الخميس
تقارير نشرة الاخبار
13:20
واشنطن وطهران أمام الجلسة الأدقّ الخميس
0
تقارير نشرة الاخبار
13:16
من مرجعيون إلى الخيام: دعم دولي وجولة حكومية لتثبيت التعليم في الجنوب
تقارير نشرة الاخبار
13:16
من مرجعيون إلى الخيام: دعم دولي وجولة حكومية لتثبيت التعليم في الجنوب
1
اقتصاد
12:08
وزارة الاقتصاد: محاضر ضبط بحق 5 مؤسسات كبرى لرفعها الأسعار
اقتصاد
12:08
وزارة الاقتصاد: محاضر ضبط بحق 5 مؤسسات كبرى لرفعها الأسعار
2
أخبار لبنان
07:04
إجتماع بين سلام وجابر ورسامني... هذا ما تم عرضه
أخبار لبنان
07:04
إجتماع بين سلام وجابر ورسامني... هذا ما تم عرضه
3
أخبار لبنان
09:44
جلسة لمجلس الوزراء قبل ظهر الخميس
أخبار لبنان
09:44
جلسة لمجلس الوزراء قبل ظهر الخميس
4
أمن وقضاء
13:26
ضرب وتعذيب وخطف وفدية 15 ألف دولار… والمخابرات تُفشل مخطط عصابة وادي خالد
أمن وقضاء
13:26
ضرب وتعذيب وخطف وفدية 15 ألف دولار… والمخابرات تُفشل مخطط عصابة وادي خالد
5
أخبار لبنان
06:59
قراران للمالية يتعلقان بضريبة الأملاك المبنية
أخبار لبنان
06:59
قراران للمالية يتعلقان بضريبة الأملاك المبنية
6
اسرار
23:43
أسرار الصحف 25-2-2026
اسرار
23:43
أسرار الصحف 25-2-2026
7
آخر الأخبار
06:42
معلومات للـLBCI: الاتحاد الأوروبي سيُساهم مبدئيًا في دعم الجيش اللبناني بمبلغ 100 مليون دولار على أن يُعلن ذلك رسميًا خلال مؤتمر دعم الجيش اللبناني في باريس الأسبوع المقبل
آخر الأخبار
06:42
معلومات للـLBCI: الاتحاد الأوروبي سيُساهم مبدئيًا في دعم الجيش اللبناني بمبلغ 100 مليون دولار على أن يُعلن ذلك رسميًا خلال مؤتمر دعم الجيش اللبناني في باريس الأسبوع المقبل
8
أمن وقضاء
00:39
قلق من انتشار عسكري سوري قرب لبنان (الأخبار)
أمن وقضاء
00:39
قلق من انتشار عسكري سوري قرب لبنان (الأخبار)
