الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
السبع
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

عراقجي: استعدادنا للحرب ليس رغبة فيها بل لمنعها والمسار الذي سلكناه هو أفضل طريق ممكن لحل الملف النووي

آخر الأخبار
2026-02-25 | 11:39
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
عراقجي: استعدادنا للحرب ليس رغبة فيها بل لمنعها والمسار الذي سلكناه هو أفضل طريق ممكن لحل الملف النووي
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
0min
عراقجي: استعدادنا للحرب ليس رغبة فيها بل لمنعها والمسار الذي سلكناه هو أفضل طريق ممكن لحل الملف النووي

 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية

آخر الأخبار

استعدادنا

للحرب

لمنعها

والمسار

سلكناه

الملف

النووي

LBCI التالي
عراقجي: إسرائيل تحاول جر الرئيس ترامب لحرب مع إيران
الجراد يحاصر جزر إسبانيا... غزو مخيف يثير الرعب بين السياح! (فيديو)
LBCI السابق

آخر الأخبار

d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
16:50

زيارة إنسانية... الأمير هاري وزوجته في الأردن

LBCI
أخبار دولية
16:43

كندا تمنح كوبا مساعدات إنسانية بقيمة ثمانية ملايين دولار

LBCI
أخبار دولية
16:26

استقالة المدعي العام الفنزويلي طارق وليام صعب

LBCI
أخبار دولية
16:17

ألمانيا تتسلم غواصة مسيّرة إسرائيلية الصنع

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
آخر الأخبار
15:32

شركة الخطوط الجوية الملكية الهولندية (كيه.إل.إم) تعلن تعليق رحلاتها موقتا بين أمستردام وتل أبيب من أول آذار

LBCI
آخر الأخبار
15:02

وسائل إعلام إيرانية: وزير الخارجية الإيراني أجرى في جنيف محادثات مع نظيره العماني

LBCI
آخر الأخبار
14:28

الخارجية الإسرائيلية: نرحب بالقرار التاريخي للسفارة الأميركية في القدس بتوسيع نطاق خدماتها إلى الضفة الغربية

LBCI
آخر الأخبار
13:14

أكسيوس عن مسؤولين أميركيين: ترامب قد يقبل بتخصيب رمزي لليورانيوم إذا أكد الإيرانيون أنهم لن يطوروا سلاحا نوويا

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
حال الطقس
2025-12-28

رغم الانفراجات المنخفضات مستمرة والثلوح حاضرة جبلا

LBCI
أخبار لبنان
12:07

سامي الجميّل استقبل خريش: لضرورة العمل على تلبية مطالب الدفاع المدني

LBCI
آخر الأخبار
2025-10-01

أسطول الصمود العالمي: الهجوم الإسرائيلي بدأ على سفن الأسطول

LBCI
موضة وجمال
2025-11-22

بعد الجدل الذي أُثير حول فوزها باللقب... هكذا ردّت ملكة جمال الكون 2025 فاطمة بوش!

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:57

هذه أجواء المنتحب السعودي الى بيروت لمواجهة منتخب لبنان في تصفيات كرة السلة الآسيوية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:52

Brainrot: حين يضعف تركيزك مع كل scroll

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:48

الى الأهل: لبنان سيتحرك في ملف التواصل الاجتماعي…

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:29

قطاعُ النحلِ والعسلِ في الجنوب... واقعٌ مدمّرٌ بعدَ القصف الإسرائيليّ

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:24

جديد أزمة الشاحنات اللبنانية... طارق متري للـLBCI: الحوار مع السلطات السورية يتقدم

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:10

الذهب بين المصارف وقرار الدولة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:07

فوضى في تعرفة السرفيس بعد زيادة المحروقات

LBCI
أخبار دولية
13:02

تعزيز الاستعدادات العسكرية الإسرائيلية قبيل احتمال الضربة الأميركية على إيران

LBCI
أخبار دولية
13:00

هذه هي كلمة السّر بين ايران وأميركا

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
أخبار لبنان
07:37

الرواتب اعتباراً من صباح الغد...

LBCI
فنّ
08:14

قدماه القذرتان حديث مواقع التواصل... زوج سيلينا غوميز يتعرّض للهجوم والجمهور في حالة اشمئزاز: "يجب أن يستحم!" (صور)

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
02:34

طقس متقلب اليوم... منخفض جوي بارد غدا

LBCI
أمن وقضاء
12:25

توقيف 3 قُصّر داخل ميدان سباق الخيل... وقوى الأمن تحذّر من مخاطر القمار والمراهنات

LBCI
خبر عاجل
09:17

مسؤول في حزب الله لفرانس برس: حزب الله لن يتدخل عسكريا إذا وجّهت الولايات المتحدة ضربات "محدودة" إلى إيران

LBCI
أخبار لبنان
10:15

مسؤول في حزب الله لفرانس برس: الحزب لن يتدخل عسكريا إذا وجّهت الولايات المتحدة ضربات "محدودة" إلى إيران

LBCI
أخبار لبنان
07:03

وزير المالية أصدر تعميما يتعلق بإفادات العلم والخبر وضوابط ملكية العقارات والمشاعات

LBCI
اسرار
23:43

أسرار الصحف 25-2-2026

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More