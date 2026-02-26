الأخبار
نواف سلام: قوانين الانتخاب منذ أيام لبنان الكبير وحتى اليوم هي التي توزع المقاعد الطائفية على الدوائر الانتخابية وليس المراسيم وهذه مسألة تشريعية بإمتياز

2026-02-26 | 11:18
نواف سلام: قوانين الانتخاب منذ أيام لبنان الكبير وحتى اليوم هي التي توزع المقاعد الطائفية على الدوائر الانتخابية وليس المراسيم وهذه مسألة تشريعية بإمتياز
نواف سلام: قوانين الانتخاب منذ أيام لبنان الكبير وحتى اليوم هي التي توزع المقاعد الطائفية على الدوائر الانتخابية وليس المراسيم وهذه مسألة تشريعية بإمتياز

 
 
الوكالة الوطنية للإعلام: غارة جديدة على محيط مدينة الهرمل
نواف سلام: الرئيس بري رئيس السلطة التشريعية والحكومة هي سلطة تنفيذية وبالمبدأ العام هناك فصل بين السلطات ولكن هناك تعاون وتوازن بين السلطات وعلاقتي مع الرئيس بري تحكمها هذه القواعد
آخر الأخبار

LBCI
أخبار لبنان
13:15

حسن خليل: أستغرب حديث رئيس الحكومة عن ان تعليق الدائرة الـ16 يتيح للمغتربين الاقتراع للـ128 نائبا

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:15

مباحثات أميركية - إيرانية في جنيف... وهذا ما قالته هبة نصر للـLBCI

LBCI
أخبار لبنان
13:12

الجيش: توقيف شخض في وادي خالد متورط في عملية خطف سوريين

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:03

جولة ثالثة من المفاوضات بين واشنطن وطهران… النووي على الطاولة والصواريخ الباليستية عقدة الخلاف

LBCI
آخر الأخبار
13:18

رويترز نقلا عن مصادر: الولايات المتحدة تضغط على سوريا للتحول عن أنظمة الاتصالات الصينية

LBCI
عالم الطبخ
12:54

الستروغونوف باللحمة وحلوى المانغا والبسكويت... طبقان مميزان على طريقة الشيف فادي زغيب (فيديو)

LBCI
آخر الأخبار
12:31

أ.ف.ب: الحكومة الأفغانية تعلن سيطرة الجيش على 15 نقطة عسكرية باكستانية

LBCI
آخر الأخبار
12:25

سي إن إن عن مصدر مطلع: ويتكوف أجرى محادثات مباشرة مع عراقجي في جنيف خلال الجولة الثالثة من المفاوضات النووية

LBCI
حال الطقس
2026-02-12

استراحة قصيرة… يليها منخفض جويّ وأمطار غزيرة

LBCI
آخر الأخبار
2026-02-12

ترامب: يجب أن يخجل الرئيس الإسرائيلي من نفسه لعدم منحه العفو لنتنياهو

LBCI
آخر الأخبار
12:01

مركز عمليات طوارئ الصحة العامة: الغارات الإسرائيلية على البقاع هذا المساء أدت في حصيلة أولية إلى استشهاد فتى سوري يبلغ ستة عشر عاما وإصابة مواطن بجروح

LBCI
أخبار لبنان
2025-12-23

قائد الجيش استقبل نائب رئيس أركان القوات البرية الفرنسية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:15

مباحثات أميركية - إيرانية في جنيف... وهذا ما قالته هبة نصر للـLBCI

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:03

جولة ثالثة من المفاوضات بين واشنطن وطهران… النووي على الطاولة والصواريخ الباليستية عقدة الخلاف

LBCI
مقدمة نشرة الاخبار
12:45

مقدمة النشرة المسائية 26-2-2026

LBCI
أخبار لبنان
07:30

الحكومة تقرّ معظم جدول الأعمال وتناقش تعزيز الإيرادات

LBCI
أخبار دولية
02:33

الرئيس الإيراني يؤكد مجددا معارضة طهران لصنع أسلحة نووية

LBCI
أخبار دولية
01:27

روبيو يعتبر أن رفض ايران بحث برنامجها للصواريخ البالستية يمثل "مشكلة كبيرة"

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:57

هذه أجواء المنتحب السعودي الى بيروت لمواجهة منتخب لبنان في تصفيات كرة السلة الآسيوية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:52

Brainrot: حين يضعف تركيزك مع كل scroll

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:48

الى الأهل: لبنان سيتحرك في ملف التواصل الاجتماعي…

LBCI
أخبار لبنان
07:35

خبر سار للبنانيين في الانتشار...

LBCI
حال الطقس
01:55

منخفض جوي يؤثر على لبنان… ورياح شديدة البرودة مساء

LBCI
أمن وقضاء
10:23

أوهمها بأنه سيقوم بإصلاح السيارة وقام بنشل محفظتها... وقوى الأمن تعمّم صورته

LBCI
خبر عاجل
05:46

عون وسلام وقعا مرسوم دعوة مجلس النواب الى عقد استثنائي

LBCI
أخبار لبنان
04:42

"الترشّح على الانتخابات بيبلّش بخطوة".. تعرّفوا على المستندات المطلوبة وطريقة تقديم الطلب

LBCI
أمن وقضاء
03:23

قوى الأمن: تحرير مخطوف وتوقيف الخاطف في ببنين

LBCI
أخبار لبنان
14:07

التيار الوطني الحر يردّ على بيان وزير الطاقة

LBCI
خبر عاجل
10:19

أدرعي: الجيش الإسرائيلي يهاجم في هذه الأثناء بنى تحتية تابعة لوحدة قوة الرضوان التابعة لحزب الله في منطقة بعلبك

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
