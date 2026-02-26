الوكالة الوطنية للإعلام: غارة جديدة على محيط مدينة الهرمل

سلام: زيارتنا الى الجنوب تمثل عودة حقيقية الى الدولة اليه وسنعمل على تأمين مقومات البقاء لأهله والدولة عادت لتبقى وسأزوره مجددا

سلام: زيارتنا الى الجنوب تمثل عودة حقيقية الى الدولة اليه وسنعمل على تأمين مقومات البقاء لأهله والدولة عادت لتبقى وسأزوره مجددا

نواف سلام: قوانين الانتخاب منذ أيام لبنان الكبير وحتى اليوم هي التي توزع المقاعد الطائفية على الدوائر الانتخابية وليس المراسيم وهذه مسألة تشريعية بإمتياز