الوكالة الوطنية للإعلام: غارة جديدة على محيط مدينة الهرمل
2026-02-26 | 11:20
الوكالة الوطنية للإعلام: غارة جديدة على محيط مدينة الهرمل
سلام: زيارتنا الى الجنوب تمثل عودة حقيقية الى الدولة اليه وسنعمل على تأمين مقومات البقاء لأهله والدولة عادت لتبقى وسأزوره مجددا
نواف سلام: قوانين الانتخاب منذ أيام لبنان الكبير وحتى اليوم هي التي توزع المقاعد الطائفية على الدوائر الانتخابية وليس المراسيم وهذه مسألة تشريعية بإمتياز
أخبار لبنان
13:15
حسن خليل: أستغرب حديث رئيس الحكومة عن ان تعليق الدائرة الـ16 يتيح للمغتربين الاقتراع للـ128 نائبا
تقارير نشرة الاخبار
13:15
مباحثات أميركية - إيرانية في جنيف... وهذا ما قالته هبة نصر للـLBCI
أخبار لبنان
13:12
الجيش: توقيف شخض في وادي خالد متورط في عملية خطف سوريين
تقارير نشرة الاخبار
13:03
جولة ثالثة من المفاوضات بين واشنطن وطهران… النووي على الطاولة والصواريخ الباليستية عقدة الخلاف
آخر الأخبار
13:18
رويترز نقلا عن مصادر: الولايات المتحدة تضغط على سوريا للتحول عن أنظمة الاتصالات الصينية
عالم الطبخ
12:54
الستروغونوف باللحمة وحلوى المانغا والبسكويت... طبقان مميزان على طريقة الشيف فادي زغيب (فيديو)
آخر الأخبار
12:31
أ.ف.ب: الحكومة الأفغانية تعلن سيطرة الجيش على 15 نقطة عسكرية باكستانية
آخر الأخبار
12:25
سي إن إن عن مصدر مطلع: ويتكوف أجرى محادثات مباشرة مع عراقجي في جنيف خلال الجولة الثالثة من المفاوضات النووية
حال الطقس
2026-02-12
استراحة قصيرة… يليها منخفض جويّ وأمطار غزيرة
آخر الأخبار
2026-02-12
ترامب: يجب أن يخجل الرئيس الإسرائيلي من نفسه لعدم منحه العفو لنتنياهو
آخر الأخبار
12:01
مركز عمليات طوارئ الصحة العامة: الغارات الإسرائيلية على البقاع هذا المساء أدت في حصيلة أولية إلى استشهاد فتى سوري يبلغ ستة عشر عاما وإصابة مواطن بجروح
أخبار لبنان
2025-12-23
قائد الجيش استقبل نائب رئيس أركان القوات البرية الفرنسية
تقارير نشرة الاخبار
13:15
مباحثات أميركية - إيرانية في جنيف... وهذا ما قالته هبة نصر للـLBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:03
جولة ثالثة من المفاوضات بين واشنطن وطهران… النووي على الطاولة والصواريخ الباليستية عقدة الخلاف
مقدمة نشرة الاخبار
12:45
مقدمة النشرة المسائية 26-2-2026
أخبار لبنان
07:30
الحكومة تقرّ معظم جدول الأعمال وتناقش تعزيز الإيرادات
أخبار دولية
02:33
الرئيس الإيراني يؤكد مجددا معارضة طهران لصنع أسلحة نووية
أخبار دولية
01:27
روبيو يعتبر أن رفض ايران بحث برنامجها للصواريخ البالستية يمثل "مشكلة كبيرة"
تقارير نشرة الاخبار
13:57
هذه أجواء المنتحب السعودي الى بيروت لمواجهة منتخب لبنان في تصفيات كرة السلة الآسيوية
تقارير نشرة الاخبار
13:52
Brainrot: حين يضعف تركيزك مع كل scroll
تقارير نشرة الاخبار
13:48
الى الأهل: لبنان سيتحرك في ملف التواصل الاجتماعي…
أخبار لبنان
07:35
خبر سار للبنانيين في الانتشار...
حال الطقس
01:55
منخفض جوي يؤثر على لبنان… ورياح شديدة البرودة مساء
أمن وقضاء
10:23
أوهمها بأنه سيقوم بإصلاح السيارة وقام بنشل محفظتها... وقوى الأمن تعمّم صورته
خبر عاجل
05:46
عون وسلام وقعا مرسوم دعوة مجلس النواب الى عقد استثنائي
أخبار لبنان
04:42
"الترشّح على الانتخابات بيبلّش بخطوة".. تعرّفوا على المستندات المطلوبة وطريقة تقديم الطلب
أمن وقضاء
03:23
قوى الأمن: تحرير مخطوف وتوقيف الخاطف في ببنين
أخبار لبنان
14:07
التيار الوطني الحر يردّ على بيان وزير الطاقة
خبر عاجل
10:19
أدرعي: الجيش الإسرائيلي يهاجم في هذه الأثناء بنى تحتية تابعة لوحدة قوة الرضوان التابعة لحزب الله في منطقة بعلبك
