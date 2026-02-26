سلام: يهمنا تحصين استقلالية القضاء لانها تمنح الثقة للمستثمرين ومن الضروري تأمين نفس الحصانة للقضاء المالي والقضاء الاداري

مركز عمليات طوارئ الصحة العامة: الغارات الإسرائيلية على البقاع هذا المساء أدت في حصيلة أولية إلى استشهاد فتى سوري يبلغ ستة عشر عاما وإصابة مواطن بجروح

نواف سلام: أرسينا مبدأ في الأشهر الماضية هو "ألا إنفاقا من دون موارد" والزيادات التي يطالب بها العسكريون والقطاع العام محقّة ويجب تأمينها