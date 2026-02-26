مركز عمليات طوارئ الصحة العامة: الغارات الإسرائيلية على البقاع هذا المساء أدت في حصيلة أولية إلى استشهاد فتى سوري يبلغ ستة عشر عاما وإصابة مواطن بجروح

التالي

سلام: رهاننا هو على أن يستمر ما أسسنا له ونريد محاسبة اكبر والحكومة تعتبر مستقيلة فور انتخاب مجلس نيابي جديد ولن نهادن الدولة العميقة اذا عرقلت عملنا