التحكم المروري: طريق ضهر البيدر سالكة حاليا أمام كل المركبات باستثناء الشاحنات

رويترز نقلا عن قناة إم.إس.ناو: من المقرر أن يلتقي وزير الخارجية العماني بدر البوسعيدي بنائب الرئيس الأميركي جيه.دي فانس ومسؤولين آخرين في واشنطن اليوم لإجراء محادثات في محاولة لتجنب الحرب مع إيران

