رويترز نقلا عن قناة إم.إس.ناو: من المقرر أن يلتقي وزير الخارجية العماني بدر البوسعيدي بنائب الرئيس الأميركي جيه.دي فانس ومسؤولين آخرين في واشنطن اليوم لإجراء محادثات في محاولة لتجنب الحرب مع إيران

آخر الأخبار مشاهدات عالية شارك