وزير المال: في المرحلة الماضية بدأنا نضع على النظام الجمركي كل المتخلفين عن الدفع وهذا أدى الى تحسّن كبير حيث أتت العديد من الشركات وغطّت المطلوب منها

