وزير المال: ضريبة القيمة المضافة هي ضريبة فيها اعفاءات كثيرة وهناك طرق لتفادي الـ TVA

وزير المال: نتمنّى أن يوضع قانون الفجوة المالية على طاولة النقاش في المجلس النيابي واقرار في أسرع وقت بعد اكتمال كل النقاش حوله فهذا سيساعد لبنان

وزير المال: في المرحلة الماضية بدأنا نضع على النظام الجمركي كل المتخلفين عن الدفع وهذا أدى الى تحسّن كبير حيث أتت العديد من الشركات وغطّت المطلوب منها