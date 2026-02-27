الخارجية الأميركية: روبيو سيسافر إلى إسرائيل في الفترة من 2 إلى 3 آذار وسيبحث ملفات إيران ولبنان وغزة

التالي

نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى الشيخ علي الخطيب خلال الإفطار السنوي: نشدد على الدولة في وجه المشاريع الطائفية التي تريدها إسرائيل ونحن مع مشروع الدولة القوية التي تحمي حدودها وسيادة الوطن واستقلاله