نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى الشيخ علي الخطيب خلال الإفطار السنوي: نشدد على الدولة في وجه المشاريع الطائفية التي تريدها إسرائيل ونحن مع مشروع الدولة القوية التي تحمي حدودها وسيادة الوطن واستقلاله
2026-02-27 | 11:47
نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى الشيخ علي الخطيب خلال الإفطار السنوي: نشدد على الدولة في وجه المشاريع الطائفية التي تريدها إسرائيل ونحن مع مشروع الدولة القوية التي تحمي حدودها وسيادة الوطن واستقلاله
حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
آخر الأخبار
