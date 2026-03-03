وزير الخارجية الروسي: ما زلنا لا نرى أي دليل على أن إيران تسعى لامتلاك أسلحة نووية

التالي

الوكالة الدولية للطاقة الذرية: يمكننا أن نؤكد الآن حدوث بعض الأضرار في الآونة الأخيرة في مبان عند مدخل منشأة نطنز الإيرانية لتخصيب الوقود النووي لكن من غير المتوقع حدوث أي آثار إشعاعية