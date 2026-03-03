الوكالة الدولية للطاقة الذرية: يمكننا أن نؤكد الآن حدوث بعض الأضرار في الآونة الأخيرة في مبان عند مدخل منشأة نطنز الإيرانية لتخصيب الوقود النووي لكن من غير المتوقع حدوث أي آثار إشعاعية

آخر الأخبار مشاهدات عالية شارك