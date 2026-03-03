الصايغ للـLBCI: إيران استهدفت دول الخليج لأنّها تحاول “قلب” الدول الإسلامية على أميركا كما هي مقتنعة أنّ هذه الدول كانت ستنضم إلى جانب أميركا في الهجمات ضدها

