وزارة الخارجية: الإمارات تقول إنها تعرضت لأكثر من ألف هجوم من إيران

روبيو يؤكد سقوط مسيرة قرب القنصلية الأميركية في دبي والتأكد من سلامة جميع العاملين فيها

الصايغ للـLBCI: إيران استهدفت دول الخليج لأنّها تحاول “قلب” الدول الإسلامية على أميركا كما هي مقتنعة أنّ هذه الدول كانت ستنضم إلى جانب أميركا في الهجمات ضدها