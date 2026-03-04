الخارجية القطرية: رئيس الوزراء تلقى اتصالا من وزير خارجية إيران أكد فيه أن هجماتها موجهة لمصالح أميركا لا قطر

الخارجية القطرية: رئيس الوزراء أكد لعراقجي أن الهجمات طالت مناطق صناعية شملت مرافق إنتاج الغاز المسال

نائب وزير الخارجية الإيراني: على ويتكوف شرح سبب تغير موقف واشنطن من التعبير عن رضاها عن المحادثات إلى شن هجوم