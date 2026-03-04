الخارجية القطرية: رئيس الوزراء أكد لعراقجي أن الهجمات طالت مناطق صناعية شملت مرافق إنتاج الغاز المسال

النائب فؤاد محزومي يقترح تجهيز المدينة الرياضية وفتحها لإيواء النازحين ويتواصل مع الجهات المعنية للتنسيق والتخفيف من معاناة النازخين والحفاظ على مرافق العاصمة

الخارجية القطرية: رئيس الوزراء تلقى اتصالا من وزير خارجية إيران أكد فيه أن هجماتها موجهة لمصالح أميركا لا قطر