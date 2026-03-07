الداخلية البحرينية: إطلاق صفارات الإنذار ونناشد المواطنين والمقيمين التوجه لأقرب مكان آمن

التالي

نائب رئيس مكتب بزشكيان: إيران لن تخضع للإكراه أبدا وقواتها المسلحة سترد بحزم على أي هجمات تنطلق من القواعد الأميركية في المنطقة ولن تهاجم دول المنطقة ما دامت لا تتعاون مع أميركا