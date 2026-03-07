نائب رئيس مكتب بزشكيان: إيران لن تخضع للإكراه أبدا وقواتها المسلحة سترد بحزم على أي هجمات تنطلق من القواعد الأميركية في المنطقة ولن تهاجم دول المنطقة ما دامت لا تتعاون مع أميركا

آخر الأخبار مشاهدات عالية شارك