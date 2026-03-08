الوكالة الوطنية للإعلام: غارة على منزل في بلدة تفاحتا ليلا والمعلومات الأولية تفيد باستشهاد عائلة مؤلفة من ثمانية أشخاص

الجبهة الداخلية الإسرائيلية: إنذار مبكر بعد رصد صواريخ أطلقت من إيران نحو وسط إسرائيل

مركز عمليات طوارئ الصحة: الغارة الإسرائيلية على بلدة تفاحتا - قضاء صيدا أدت في حصيلة أولية غير نهائية إلى استشهاد خمسة مواطنين ولا تزال أعمال الإنقاذ ورفع الانقاض مستمرة بحثا عن مفقودين