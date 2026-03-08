الأخبار
الجبهة الداخلية الإسرائيلية: إنذار مبكر بعد رصد صواريخ أطلقت من إيران نحو وسط إسرائيل

2026-03-08 | 00:29
الجبهة الداخلية الإسرائيلية: إنذار مبكر بعد رصد صواريخ أطلقت من إيران نحو وسط إسرائيل
0min
الجبهة الداخلية الإسرائيلية: إنذار مبكر بعد رصد صواريخ أطلقت من إيران نحو وسط إسرائيل

 
 
وزير خارجية الصين بشأن إيران: الصين تتمسك بموقفها الموضوعي والمحايد
الوكالة الوطنية للإعلام: غارة على منزل في بلدة تفاحتا ليلا والمعلومات الأولية تفيد باستشهاد عائلة مؤلفة من ثمانية أشخاص
