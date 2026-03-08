الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
15
o
البقاع
10
o
الجنوب
16
o
الشمال
16
o
جبل لبنان
11
o
كسروان
16
o
متن
16
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
برنامج صباحي Morning Talk
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
15
o
البقاع
10
o
الجنوب
16
o
الشمال
16
o
جبل لبنان
11
o
كسروان
16
o
متن
16
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
الجبهة الداخلية الإسرائيلية: إنذار مبكر بعد رصد صواريخ أطلقت من إيران نحو وسط إسرائيل
آخر الأخبار
2026-03-08 | 00:29
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
الجبهة الداخلية الإسرائيلية: إنذار مبكر بعد رصد صواريخ أطلقت من إيران نحو وسط إسرائيل
*
حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
آخر الأخبار
الداخلية
الإسرائيلية:
إنذار
صواريخ
أطلقت
إيران
إسرائيل
التالي
وزير خارجية الصين بشأن إيران: الصين تتمسك بموقفها الموضوعي والمحايد
الوكالة الوطنية للإعلام: غارة على منزل في بلدة تفاحتا ليلا والمعلومات الأولية تفيد باستشهاد عائلة مؤلفة من ثمانية أشخاص
السابق
آخر الأخبار
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
05:25
الطيران الحربي الإسرائيلي أغار على بلدتي قبريخا ومجدل سلم
آخر الأخبار
05:25
الطيران الحربي الإسرائيلي أغار على بلدتي قبريخا ومجدل سلم
0
آخر الأخبار
05:24
قائد مقر خاتم الأنبياء: العدو الصهيوني الأميركي يرتكب أخطاء في حساباته وسنرد عليه في ساحة المعركة
آخر الأخبار
05:24
قائد مقر خاتم الأنبياء: العدو الصهيوني الأميركي يرتكب أخطاء في حساباته وسنرد عليه في ساحة المعركة
0
آخر الأخبار
05:24
قائد مقر خاتم الأنبياء: قواتنا تتمتع بمعنويات عالية للثأر وصامدة حتى آخر رمق وسنجعل العدو يندم على فعلته
آخر الأخبار
05:24
قائد مقر خاتم الأنبياء: قواتنا تتمتع بمعنويات عالية للثأر وصامدة حتى آخر رمق وسنجعل العدو يندم على فعلته
0
آخر الأخبار
05:23
الرئاسة الفرنسية: الرئيس ماكرون سيزور قبرص غدا الاثنين
آخر الأخبار
05:23
الرئاسة الفرنسية: الرئيس ماكرون سيزور قبرص غدا الاثنين
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
05:25
الطيران الحربي الإسرائيلي أغار على بلدتي قبريخا ومجدل سلم
آخر الأخبار
05:25
الطيران الحربي الإسرائيلي أغار على بلدتي قبريخا ومجدل سلم
0
آخر الأخبار
05:24
قائد مقر خاتم الأنبياء: العدو الصهيوني الأميركي يرتكب أخطاء في حساباته وسنرد عليه في ساحة المعركة
آخر الأخبار
05:24
قائد مقر خاتم الأنبياء: العدو الصهيوني الأميركي يرتكب أخطاء في حساباته وسنرد عليه في ساحة المعركة
0
آخر الأخبار
05:24
قائد مقر خاتم الأنبياء: قواتنا تتمتع بمعنويات عالية للثأر وصامدة حتى آخر رمق وسنجعل العدو يندم على فعلته
آخر الأخبار
05:24
قائد مقر خاتم الأنبياء: قواتنا تتمتع بمعنويات عالية للثأر وصامدة حتى آخر رمق وسنجعل العدو يندم على فعلته
0
آخر الأخبار
05:23
الرئاسة الفرنسية: الرئيس ماكرون سيزور قبرص غدا الاثنين
آخر الأخبار
05:23
الرئاسة الفرنسية: الرئيس ماكرون سيزور قبرص غدا الاثنين
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
02:19
غارة على منزل في عيتيت
آخر الأخبار
02:19
غارة على منزل في عيتيت
0
أخبار لبنان
05:15
داليا جنبلاط ووزير الأشغال يلتقيان محافظ جبل لبنان لمتابعة أوضاع مراكز الإيواء
أخبار لبنان
05:15
داليا جنبلاط ووزير الأشغال يلتقيان محافظ جبل لبنان لمتابعة أوضاع مراكز الإيواء
0
تقارير نشرة الاخبار
2026-03-06
مخاوف إسرائيلية من تعدد الجبهات… من إيران ولبنان إلى سوريا والأردن
تقارير نشرة الاخبار
2026-03-06
مخاوف إسرائيلية من تعدد الجبهات… من إيران ولبنان إلى سوريا والأردن
0
أخبار لبنان
02:25
مجزرة في صير الغربية...
أخبار لبنان
02:25
مجزرة في صير الغربية...
بالفيديو
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
04:53
هكذا تبدو الحركة عند معبر المصنع...
أخبار لبنان
04:53
هكذا تبدو الحركة عند معبر المصنع...
0
أخبار لبنان
03:49
المدينة الرياضية بدأت بإستقبال النازحين...
أخبار لبنان
03:49
المدينة الرياضية بدأت بإستقبال النازحين...
0
أخبار لبنان
03:37
"سيارة تطايرت واستقرت على سطح مبنى"... كاميرا الـLBCI تعاين الأضرار في ساحة النبي شيت
أخبار لبنان
03:37
"سيارة تطايرت واستقرت على سطح مبنى"... كاميرا الـLBCI تعاين الأضرار في ساحة النبي شيت
0
أخبار لبنان
03:17
سكان دبل متمسكون بأرضهم... وهذا ما قاله رئيس البلدية للـLBCI
أخبار لبنان
03:17
سكان دبل متمسكون بأرضهم... وهذا ما قاله رئيس البلدية للـLBCI
0
أخبار لبنان
02:25
مجزرة في صير الغربية...
أخبار لبنان
02:25
مجزرة في صير الغربية...
0
أمن وقضاء
02:02
بعد استهداف غرفة في فندق بمنطقة الروشة... كاميرا الـLBCI توثّق الأضرار
أمن وقضاء
02:02
بعد استهداف غرفة في فندق بمنطقة الروشة... كاميرا الـLBCI توثّق الأضرار
0
أخبار لبنان
01:57
الغارات الإسرائيلية لم تتوقّف على صور وبنت جبيل... إليكم آخر المستجدات
أخبار لبنان
01:57
الغارات الإسرائيلية لم تتوقّف على صور وبنت جبيل... إليكم آخر المستجدات
0
أخبار لبنان
00:56
النبطية عاشت ليلة صعبة... شهداء وجرحى جراء الغارات الإسرائيلية
أخبار لبنان
00:56
النبطية عاشت ليلة صعبة... شهداء وجرحى جراء الغارات الإسرائيلية
0
حال الطقس
14:01
منخفض جوي اليوم ينكفئ ليلا... البرد مستمر
حال الطقس
14:01
منخفض جوي اليوم ينكفئ ليلا... البرد مستمر
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
أخبار لبنان
10:59
أدرعي لسكان الضاحية: انقذوا حياتكم وأخلوا منازلكم فورًا
أخبار لبنان
10:59
أدرعي لسكان الضاحية: انقذوا حياتكم وأخلوا منازلكم فورًا
2
أخبار لبنان
2026-03-07
تفاصيل عملية الإنزال الإسرائيلي في النبي شيت للـLBCI: إنزال قرب الحدود السورية وغارات لتأمين الانسحاب
أخبار لبنان
2026-03-07
تفاصيل عملية الإنزال الإسرائيلي في النبي شيت للـLBCI: إنزال قرب الحدود السورية وغارات لتأمين الانسحاب
3
أمن وقضاء
02:02
بعد استهداف غرفة في فندق بمنطقة الروشة... كاميرا الـLBCI توثّق الأضرار
أمن وقضاء
02:02
بعد استهداف غرفة في فندق بمنطقة الروشة... كاميرا الـLBCI توثّق الأضرار
4
أمن وقضاء
06:26
بيان الجيش: رصدنا إنزالًا لقوة إسرائيلية في محيط بلدة الخريبة - بعلبك عند الحدود اللبنانية السورية
أمن وقضاء
06:26
بيان الجيش: رصدنا إنزالًا لقوة إسرائيلية في محيط بلدة الخريبة - بعلبك عند الحدود اللبنانية السورية
5
أخبار لبنان
03:37
"سيارة تطايرت واستقرت على سطح مبنى"... كاميرا الـLBCI تعاين الأضرار في ساحة النبي شيت
أخبار لبنان
03:37
"سيارة تطايرت واستقرت على سطح مبنى"... كاميرا الـLBCI تعاين الأضرار في ساحة النبي شيت
6
أخبار لبنان
06:15
رسالة تهديد إسرائيلية لرئيس الجمهورية: تحركوا الآن قبل أن نتحرك نحن أكثر!
أخبار لبنان
06:15
رسالة تهديد إسرائيلية لرئيس الجمهورية: تحركوا الآن قبل أن نتحرك نحن أكثر!
7
خبر عاجل
00:26
ارتفاع حصيلة الغارة على غرفة فندق في منطقة الروشة
خبر عاجل
00:26
ارتفاع حصيلة الغارة على غرفة فندق في منطقة الروشة
8
حال الطقس
14:01
منخفض جوي اليوم ينكفئ ليلا... البرد مستمر
حال الطقس
14:01
منخفض جوي اليوم ينكفئ ليلا... البرد مستمر
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More