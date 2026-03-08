هيئة الكهرباء والمياه في البحرين: الهجوم الإيراني على محطة تحلية المياه لم يؤثر على الإمدادات أو قدرة الشبكة

الوكالة الوطنية للاعلام: أضرار كبيرة في السراي الحكومي في تبنين تسببت بها الغارات الأخيرة على المدينة

وكالة نقلا عن ميرباقري عضو مجلس الخبراء بإيران: التوصل إلى توافق بين الأغلبية بشأن خليفة خامنئي لكن بعض العقبات بحاجة لحل