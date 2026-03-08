الوكالة الوطنية للاعلام: أضرار كبيرة في السراي الحكومي في تبنين تسببت بها الغارات الأخيرة على المدينة

المقاومة الإسلامية: استهدفنا تجمّعًا ‏لجنود جيش العدوّ الإسرائيليّ في موقع المالكية مقابل بلدة عيترون الحدودية بصلية صاروخيّة

هيئة الكهرباء والمياه في البحرين: الهجوم الإيراني على محطة تحلية المياه لم يؤثر على الإمدادات أو قدرة الشبكة