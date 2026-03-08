رئيس الجامعة اللبنانية الدكتور بسام بدران يعلن استمرار تعليق الدروس في وحدات وفروع الجامعة كافة حتى مساء الأحد في 15 آذار الحالي على أن يصدر بيان لاحق بخصوص تسيير الأعمال الإدارية

