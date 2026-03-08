الجيش الإسرائيلي: مقتل جندي من سلاح الهندسة في جنوب لبنان

الجيش الإسرائيلي: استهدفنا في الساعات الأخيرة أكثر من 400 منصة إطلاق صواريخ ومواقع تصنيع أسلحة في إيران

رئيس الجامعة اللبنانية الدكتور بسام بدران يعلن استمرار تعليق الدروس في وحدات وفروع الجامعة كافة حتى مساء الأحد في 15 آذار الحالي على أن يصدر بيان لاحق بخصوص تسيير الأعمال الإدارية