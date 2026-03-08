الوكالة الوطنية للإعلام: تحليق مكثّف للطيران الحربي الإسرائيلي في أجواء الجنوب تزامنًا مع غارات على عدد من البلدات

الطيران الحربي الإسرائيلي استهدف حفّارة شرق بلدة بريتال في حي السناسل ما أسفر عن تدميرها ومقتل سوريَّين اثنين

الرئاسة الإيرانية: بزشكيان أكد في اتصال مع نظيره الأذربيجاني أن لا علاقة لإيران بحادثة القصف الجوي لنخجوان كما أكد رئيس أذربيجان لبزشكيان أهمية التحقيق في هذا الحادث