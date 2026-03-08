الطيران الحربي الإسرائيلي استهدف حفّارة شرق بلدة بريتال في حي السناسل ما أسفر عن تدميرها ومقتل سوريَّين اثنين

أكسيوس عن مسؤولين أميركي وإسرائيلي: الضربات الإسرائيلية على 30 مستودعا للوقود بإيران تجاوزت توقعات واشنطن

الوكالة الوطنية للإعلام: تحليق مكثّف للطيران الحربي الإسرائيلي في أجواء الجنوب تزامنًا مع غارات على عدد من البلدات