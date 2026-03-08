الوكالة الوطنية للإعلام: سماع دوي قوي وإطلاق نار في جرود السلسلة الشرقية

التالي

سلام لـ "لوريان لوجور": منفتحون لمناقشة اي جدول اعمال واي صيغة واي مكان لعقد مفاوضات ونحن لا نسعى الى مواجهة مع حزب الله ولكننا ايضا لن نرضخ للابتزاز