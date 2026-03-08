الأخبار
سلام لـ "لوريان لوجور": منفتحون لمناقشة اي جدول اعمال واي صيغة واي مكان لعقد مفاوضات ونحن لا نسعى الى مواجهة مع حزب الله ولكننا ايضا لن نرضخ للابتزاز

2026-03-08 | 19:50
مشاهدات عالية
سلام لـ &quot;لوريان لوجور&quot;: منفتحون لمناقشة اي جدول اعمال واي صيغة واي مكان لعقد مفاوضات ونحن لا نسعى الى مواجهة مع حزب الله ولكننا ايضا لن نرضخ للابتزاز
0min
سلام لـ "لوريان لوجور": منفتحون لمناقشة اي جدول اعمال واي صيغة واي مكان لعقد مفاوضات ونحن لا نسعى الى مواجهة مع حزب الله ولكننا ايضا لن نرضخ للابتزاز

 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية

سلام لـ "لوريان لوجور": مستعدون لاستئناف المفاوضات ضمن إطار يشمل شقا مدنيا وبرعاية دولية ولا يمكننا الحديث عن مبادرة ولكن هناك افكار مطروحة خصوصا من الجانب الفرنسي
الوكالة الوطنية للإعلام: سماع دوي قوي وإطلاق نار في جرود السلسلة الشرقية
آخر الأخبار

LBCI
آخر الأخبار
02:31

يديعوت أحرونوت عن قادة برئاسة هيئة الأركان الإسرائيلية: يجب مواصلة الحرب حتى إسقاط النظام في إيران

LBCI
أخبار دولية
02:29

وزير خارجية الهند: السماح لسفن إيرانية بالرسو هو القرار الصائب

LBCI
آخر الأخبار
02:29

القناة ١٢ الإسرائيلية: اعتراض صاروخ في شمال إسرائيل ولم يتم الإبلاغ عن وقوع إصابات

LBCI
أخبار دولية
02:25

بابكو البحرينية تعلن حالة القوة القاهرة على عملياتها

LBCI
آخر الأخبار
02:31

يديعوت أحرونوت عن قادة برئاسة هيئة الأركان الإسرائيلية: يجب مواصلة الحرب حتى إسقاط النظام في إيران

LBCI
آخر الأخبار
02:29

القناة ١٢ الإسرائيلية: اعتراض صاروخ في شمال إسرائيل ولم يتم الإبلاغ عن وقوع إصابات

LBCI
آخر الأخبار
02:25

الجيش الإسرائيلي: منظومات الدفاع الجوي تعمل على اعتراض الصواريخ

LBCI
آخر الأخبار
02:21

الجبهة الداخلية الإسرائيلية: رصد إطلاق صواريخ من إيران باتجاه إسرائيل

زوارنا يقرأون الآن
LBCI
خبر عاجل
2026-03-06

فرع المعلومات يلقي القبض على علي برو في رأس النبع

LBCI
آخر الأخبار
15:13

رئيس البرلمان الإيراني: إذا أراد العدو بدء حرب استهداف البنى التحتية فسنرد عليه فورا ونستهدف بناه التحتية

LBCI
خبر عاجل
20:24

حزب الله: بعد رصد قوّة تابعة للجيش الإسرائيلي  تتقدم باتّجاه خلّة المحافر في بلدة العديسة الحدوديّة استهدفناها بقذائف المدفعيّة

LBCI
آخر الأخبار
02:04

وزارة الدفاع الإماراتية: الأصوات المسموعة بمناطق متفرقة من الدولة هي نتيجة اعتراض صواريخ باليستية ومسيرات

LBCI
أخبار لبنان
01:51

الغارات الإسرائيلية مستمرّة... هكذا يبدو الوضع في صور وبنت جبيل

LBCI
أمن وقضاء
01:39

ليل النبطية مثقل بالغارات...

LBCI
أخبار لبنان
01:34

"الدولة حاضرة بقوّة"... كاهن رعية رميش الأب نجيب العميل يتحدّث للـLBCI عن الوضع في البلدة

LBCI
أمن وقضاء
01:28

حديث عن إنزال في سرغايا... هذه حقيقة ما حصل

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
15:14

تفاصيل ليلة الإنزال بلسان أبناء النبي شيت

LBCI
حال الطقس
14:55

استقرار جوي مع رياح شمالية باردة

LBCI
أخبار لبنان
14:50

الوزير البساط: المخزون الاستراتيجي للسلع متوفر لأشهر عدة… والوزيرة السيد: عدد النازحين وصل إلى 117228 شخصًا

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:45

المدينة الرياضية تفتح أبوابها للعائلات النازحة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:39

ارتفاع أسعار الطاقة... من جيب المستهلك إلى معادلة الطاقة العالمية

LBCI
أخبار لبنان
14:06

الجيش الاسرائيلي: قضينا على خمسة قادة بارزين في فيلق لبنان التابع لفيلق القدس في الحرس الثوري بغارة دقيقة في بيروت

LBCI
أخبار لبنان
04:37

"سيارة تطايرت واستقرت على سطح مبنى"... كاميرا الـLBCI تعاين الأضرار في ساحة النبي شيت

LBCI
أمن وقضاء
03:02

بعد استهداف غرفة في فندق بمنطقة الروشة... كاميرا الـLBCI توثّق الأضرار

LBCI
أخبار لبنان
09:42

بيان عن طيران "الشرق الأوسط" بشأن الرحلات ليوم الاثنين 9 آذار

LBCI
أخبار لبنان
04:17

سكان دبل متمسكون بأرضهم... وهذا ما قاله رئيس البلدية للـLBCI

LBCI
أخبار لبنان
14:27

بعد الحديث عن حصول رعايا غير لبنانيين على جوازات سفر لبنانية بطرق غير قانونية أو مزورة... الامن العام يوضح

LBCI
أمن وقضاء
01:28

حديث عن إنزال في سرغايا... هذه حقيقة ما حصل

LBCI
خبر عاجل
11:32

معلومات للـLBCI: القتلى الذين سقطوا نتيجة الغارة على فندق رمادا في الروشة هم 4 إيرانيين قد دخلوا الفندق بوثائق لا تعود لهم بحيث تم الحجز لهم من قبل لبنانيين وكانوا مجتمعين في غرفة واحدة لحظة الغارة

