روس آتوم الروسية: تم تعليق أعمال البناء في محطة بوشهر للطاقة النووية لكن بعض الموظفين يواصلون صيانة المعدات واستكمال الأعمال التي لا يمكن إيقافها

الجزيرة: غارة من مسيرة إسرائيلية على محيط بلدة شبعا جنوبي لبنان

الجزيرة: غارة من مسيرة إسرائيلية على محيط بلدة شبعا جنوبي لبنان

مدير الموانئ العراقية للجزيرة: لم تدخل أي باخرة نفطية أو تجارية إلى الموانئ العراقية بعد إغلاق مضيق هرمز