الجزيرة: غارة من مسيرة إسرائيلية على محيط بلدة شبعا جنوبي لبنان

الخارجية الأميركية: سفارتنا في المنامة أصدرت إشعارا بالبقاء في المنازل في البحرين

روس آتوم الروسية: تم تعليق أعمال البناء في محطة بوشهر للطاقة النووية لكن بعض الموظفين يواصلون صيانة المعدات واستكمال الأعمال التي لا يمكن إيقافها