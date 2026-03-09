المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية: لا شك في أن أمريكا تسعى للاستيلاء على موارد النفط الإيرانية وتهدف إلى إضعاف البلاد وتفكيكها

فون دير لاين: شعب إيران يستحق الحرية والكرامة والحق في تقرير مصيره حتى وإن كنا نعلم أن ذلك سيكون محفوفا بالمخاطر وعدم الاستقرار

فون دير لاين: شعب إيران يستحق الحرية والكرامة والحق في تقرير مصيره حتى وإن كنا نعلم أن ذلك سيكون محفوفا بالمخاطر وعدم الاستقرار

المتحدث باسم الخارجية الإيرانية ردا على سؤال حول إمكانية حدوث وقف لإطلاق النار: طالما استمرت الهجمات "فلا جدوى من الحديث عن أي شيء سوى الدفاع والرد على الأعداء"