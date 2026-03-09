فون دير لاين: شعب إيران يستحق الحرية والكرامة والحق في تقرير مصيره حتى وإن كنا نعلم أن ذلك سيكون محفوفا بالمخاطر وعدم الاستقرار

خدمة الإسعاف: مقتل شخص في وسط إسرائيل جراء سقوط شظايا بعد رصد رشقة صواريخ أطلقت من إيران

المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية: لا شك في أن أمريكا تسعى للاستيلاء على موارد النفط الإيرانية وتهدف إلى إضعاف البلاد وتفكيكها