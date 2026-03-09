خدمة الإسعاف: مقتل شخص في وسط إسرائيل جراء سقوط شظايا بعد رصد رشقة صواريخ أطلقت من إيران

الوكالة الوطنية للإعلام: الغارة الاسرائيلية على منطقة برج البراجنة استهدفت مبنى للقرض الحسن في عين السكة

فون دير لاين: شعب إيران يستحق الحرية والكرامة والحق في تقرير مصيره حتى وإن كنا نعلم أن ذلك سيكون محفوفا بالمخاطر وعدم الاستقرار