باسيل: أنبّه الحريصين على حسن التمثيل أن هذا التمديد ينطوي على نوايا مبيتة والمستفيدين منه لقبهم "النواب الممددين لأنفسهم"

النائب مروان حمادة من مجلس النواب: لا يزايد أحد علينا ولا على اللقاء الديمقراطي ولا على رئيسه الحالي والأسبق ونحن نتشرف بأننا صوتنا مع الإستقرار

باسيل من مجلس النواب: الحكومة مسؤولة عما وصلنا إليه لأنها التزمت بالقيام باستراتيجية دفاع وطني في بيانها الوزاري ولم تقم بذلك على الرغم من مطالباتنا ولأنها كانت "عايزة ومقصرة" في عملية إجراء الإنتخابات في موعدها في موضوع المنتشرين