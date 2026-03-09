النائب مروان حمادة من مجلس النواب: لا يزايد أحد علينا ولا على اللقاء الديمقراطي ولا على رئيسه الحالي والأسبق ونحن نتشرف بأننا صوتنا مع الإستقرار

التالي

الجميل: لن نقبل بعد اليوم بأن يتحكم أي كان بمصيرنا وإن أردنا المحاربة نحارب جميعًا وإن أردنا المفاوضة نفاوض جميعًا ونحن نتحمل مسؤوليتنا من رئيس الجمهورية حتى مجلس النواب وهذا موقف حزب الكتائب وما سنناضل ونعمل من أجله