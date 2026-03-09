ميشال معوض: ما حصل اليوم في مجلس النواب مؤسف

معوض: ما حصل اليوم في مجلس النواب مؤسف ولبنان لا يعرف الإنتقال من مرحلة الـ"لا دولة ولا دستور" إلى مرحلة الدولة والدستور وهذا ما ندفع ثمنه بالحرب القائمة اليوم

معوض: ما حصل اليوم في مجلس النواب مؤسف ولبنان لا يعرف الإنتقال من مرحلة الـ"لا دولة ولا دستور" إلى مرحلة الدولة والدستور وهذا ما ندفع ثمنه بالحرب القائمة اليوم

عدوان ردًا على حديث دفع القوات باتجاه تغيير قائد الجيش: نعتبر أن للجيش دور أساسي ونراهن على مؤسسات الدولة وهناك سلطة تنفيذية تتخذ قرارات على الجيش تنفيذها وإن كان لدينا مشكلة نذهب إلى السلطة والقرار التي تتخذه يجب أن يُنفذ والموضوع لا يتعلق بأشخاص