معوض: ما حصل اليوم في مجلس النواب مؤسف ولبنان لا يعرف الإنتقال من مرحلة الـ"لا دولة ولا دستور" إلى مرحلة الدولة والدستور وهذا ما ندفع ثمنه بالحرب القائمة اليوم

