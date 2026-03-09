مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية غروسي: نعتقد أن ما يزيد قليلا عن 200 كيلوجرام من اليورانيوم الإيراني المخصب بنسبة تصل إلى 60% كان مخزنا في أصفهان والافتراض السائد هو أن هذه المادة لا تزال هناك

